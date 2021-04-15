Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Уфу» на 250 тысяч рублей за нецензурный твит.

«В связи с допущенными работниками АНО «ФК «Уфа» Республики Башкортостан нарушениями ст. ст. 101, 15 Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к АНО «ФК «Уфа» Республики Башкортостан санкцию в виде штрафа в размере 250 000 рублей», — говорится в заявлении на сайте РФС.

7 апреля в официальном Twitter башкирского клуба вместе с видео спорного эпизода вышел пост с подписью: «Ку-ку блин (в оригинале — матерное слово). Если это не пенальти, то, что это?» Позже клуб объяснил публикацию ошибкой функции Т9. Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк.