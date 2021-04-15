Юрий Семин объяснил, почему не ходит на домашние матчи «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в беседе с «СЭ» рассказал, почему после ухода из клуба он ни разу не пришел на стадион московской команды.

— Я не готов отвечать на этот вопрос через прессу. Болельщикам я скажу, а через прессу не буду никакие интервью делать. Этот вопрос не ко мне.

— К руководству?

— Да ни к кому. Просто не хочу на этот вопрос отвечать, — сказал Семин.

Семин трижды работал в «Локомотиве» главным тренером — с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 годы. С 2006 по 2007 россиянин был президентом клуба. С железнодорожниками Семин трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны и трижды завоевывал Суперкубок России.

(Константин Колмаков)