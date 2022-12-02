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Полузащитник «Краснодара» Сперцян мог продолжить карьеру в «Фиорентине»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отказался от перехода в «Фиорентину» летом 2022 года, сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, итальянский клуб связывался с представителями футболиста, но сразу получил отказ. На данный момент игрок сконцентрирован на выступлениях за «Краснодар» и хочет помочь команде улучшить результаты в чемпионате России после зимней паузы.

Действующее соглашение армянского футболиста с российской командой рассчитано до лета 2026 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний хавбек сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-krasnodara-spertsyan-letom-otkazalsya-ot-perehoda-v-ital-yanskij-klub/
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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