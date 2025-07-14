Круговой: «Готов ли стать форвардом? Какой из меня бомбардир»

Защитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре на позиции нападающего.

— Готов стать бомбардиром, если Челестини скажет, чтобы ты был форвардом?

— Бомбардиром? Давайте далеко не будем заходить. Какой из меня бомбардир (улыбается).

12 июля Круговой вышел на левый край атаки в матче Суперкубка России против «Краснодара» (1:0).