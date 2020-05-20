РФС обратился к московским и областным властям с просьбой разрешить тренировки на открытом воздухе

Как стало известно «СЭ», Российский футбольный союз обратился к властям города Москвы и Подмосковья с просьбой в виде исключения разрешить «Локомотиву», ЦСКА, «Динамо», «Спартаку» гпроведение тренировок на открытом воздухе до окончания режима самоизоляции, который в столичном регионе действует до 31 мая.

В РФС понимают, что эти четыре клуба могут оказаться в неравных условиях по сравнению с рядом других участников РПЛ, и предпринимают усилия для выхода из ситуации. Напомним, что квартет московских команд выражал обеспокоенность в связи с поздним возобновлением работы, и просил Союз оказать содействие в решении данного вопроса. (Вячеслав Короткин)

Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. По последним данным Роспотребнадзора, в России подтверждено 308 705 случаев заражения коронавирусом — это второй показатель среди стран мира. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

Московские клубы просят отложить начало тренировок из-за карантина в столице