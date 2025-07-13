Президент РФС Дюков не видит необходимости в ужесточении лимита на иностранцев: «На легионеров приходится 3-4 процента»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос «СЭ» о возможном ужесточении лимита на легионеров.

— Видите вообще вероятность ужесточения лимита в следующем сезоне?

— Я знаю позицию клубов, она понятна, — сказал «СЭ» Дюков. — Когда принималось решение по действующему лимиту, это было консолидированное решение клубов и РПЛ. Исходим из того, что, в целом, если взять количество футболистов-профессионалов, которые зарегистрированы и выступают в российских лигах, на легионеров приходится порядка 3-4 процентов.

— Даже сейчас?

— Да. Нужно учитывать и то, что та квота на легионеров, которая есть, не является обязательной для исполнения. Мы видим большое количество молодых игроков, которые получают игровую практику, прогрессируют, вызываются в национальную сборную.

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 таких футболистов.