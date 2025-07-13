Дюков сообщил, что не обсуждал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков сообщил «СЭ», что организация не рассматривала ужесточение лимита на легионеров.

Во вторник, 8 июля, «Чемпионат» сообщил о том, что Министерство спорта РФ обсуждает с РФС ужесточение лимита на легионеров в премьер-лиге.

— Всех взбудоражила новость о лимите на легионеров. Его якобы хотят существенно ужесточить.

— Мне пока об этом ничего не известно, — сказал «СЭ» Дюков. — Никто не выходил на меня с такой инициативой.

— С министром спорта РФ тоже не обсуждали?

— Этот вопрос не обсуждался. Каких-либо писем я также не получал.

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 таких футболистов.