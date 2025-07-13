В «Факеле» объяснили, почему клуб не претендовал на включение в РПЛ: «Мы понимали, что шансов нет»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил «СЭ» на вопрос о том, почему клуб не подавал в РФС просьбу о включении в состав участников РПЛ-2025/26.

10 июля КДК РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26 за попытку организации договорных матчей. На следующий день стало известно, что москвичей в высшем дивизионе заменит «Оренбург».

«Мы понимали, что РФС решает между «Уралом» и «Оренбургом». «Оренбург» зашел в лигу по спортивному принципу. Мы понимали, что шансов нет. Если бы мы заняли 15-е место, мы бы тоже подавали бумагу, но к сожалению, заняли 16-е и понимали, что место в лиге достанется «Оренбургу», — сказал Котов «СЭ».

«Факел» в сезоне-2024/25 занял последнее, 16-е место в РПЛ с 18 очками. «Оренбург», ставший 15-м, набрал на одно очко больше.