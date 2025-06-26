Перезву наградят за «дело «Торпедо» — он станет судьей РПЛ

По данным «СЭ», судья Максим Перезва, ставший одним из фигурантов «дела «Торпедо» фактически будет награжден и введен в список судей РПЛ. Пока, правда, только в резерв. Компанию в этом перечне ему составят Вера Опейкина, Антон Фролов, Юрий Карпов и Артур Федоров.

А вот Ивана Сараева, Инала Танашева и Владислава Целовальникова предлагается сразу включить в основной список рефери РПЛ. Его еще предстоит утвердить на заседании бюро исполкома РФС.

При этом в чемпионате России-2025/26 не будут работать Владислав Безбородов, Евгений Турбин, Артем Любимов и, видимо, Алексей Амелин. Большое число арбитров исключены из списка ассистентов РПЛ.

Напомним, что по «делу «Торпедо» были заключены под стражу совладелец клуба Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ.

По версии следствия, они совершили преступления в период с марта по май 2025 года в составе организованной группы совместно с соучастниками. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо» денежные вознаграждения в сумме свыше 1 миллиона рублей за выполнение определенных действий. Среди них — обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр.

Весной три матча с участием «Торпедо» в первой лиге судил Перезва.