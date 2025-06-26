Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

26 июня, 15:29

Перезву наградят за «дело «Торпедо» — он станет судьей РПЛ

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Максим Перезва
Максим Перезва.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», судья Максим Перезва, ставший одним из фигурантов «дела «Торпедо» фактически будет награжден и введен в список судей РПЛ. Пока, правда, только в резерв. Компанию в этом перечне ему составят Вера Опейкина, Антон Фролов, Юрий Карпов и Артур Федоров.

А вот Ивана Сараева, Инала Танашева и Владислава Целовальникова предлагается сразу включить в основной список рефери РПЛ. Его еще предстоит утвердить на заседании бюро исполкома РФС.

При этом в чемпионате России-2025/26 не будут работать Владислав Безбородов, Евгений Турбин, Артем Любимов и, видимо, Алексей Амелин. Большое число арбитров исключены из списка ассистентов РПЛ.

Леонид Соболев.Руководителей «Торпедо» обвинили во взятке арбитру за три матча. Суд — 21 июня

Напомним, что по «делу «Торпедо» были заключены под стражу совладелец клуба Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ.

По версии следствия, они совершили преступления в период с марта по май 2025 года в составе организованной группы совместно с соучастниками. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо» денежные вознаграждения в сумме свыше 1 миллиона рублей за выполнение определенных действий. Среди них — обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр.

Весной три матча с участием «Торпедо» в первой лиге судил Перезва.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Максим Перезва
Читайте также
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Kortvv

    Ты кто такой? Все доказательства в уголовном деле. Насколько мне известно, деньги передавались под присмотром оперативников

    30.06.2025

  • Кот

    Natalya Antropova: "Ты - озабоченная пидарасня напоминаешь мне здешнего гомика Ивана Иванова. Дерзай, вафлёрчик! Может быть и заработаешь чо-нить:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:" -------------------------------- Модератор - это о вас, раз вы ЭТО не удаляете. Интернет, как известно (ну, может, за исключением... ) обо всех и всё помнит - из памятки для таких "модераторов", как вы. Мимо не пролетит, и папы с мамами не помогут и никто/ничто - не отвертитесь, даже не надейтесь... 27.06.2025. Сайт издания "С-Э".

    27.06.2025

  • Олег Кажедуб

    посмертно

    27.06.2025

  • Олег Кажедуб

    мазепа и иуда

    27.06.2025

  • hаnt64

    Если следовать этому посылу, надо посадить 90% деловых людей в этой стране. Кто же тебя кормить-поить будет, чучело?

    27.06.2025

  • bandradio

    Что-то вспомнилась НАША РАША - Ять ысяч ублей. - Я честный судья! Есять ысяч ублей ))))))))

    27.06.2025

  • Кот

    :thumbsup:. Да, конечно же, всё так, тут таких, пожалуй, десятки - это я не спорю - упаси боже спорить с озверелыми сумасшедшими, - это я так, между делом, иногда маленько развлекаюсь :joy::stuck_out_tongue_winking_eye:... Спасибо. Всего доброго !

    27.06.2025

  • Прораб.

    Вы спорите с ботом. Вы один из немногих, кто вписался в спор с этим Вадиком Антроповым, конченным пи.расом. У него много ников, он лезет повсюду, где никому ни хрена не нужен. Никто на него внимания не обращает, а потому он от злости гадит всем и вокруг. Говорит, что из Питера, деды воевали, сам в окопах был. Но на самом деле,- обычный пи...добол. Извините за мой французский, но про таких конченных тварей я иначе сказать не могу.

    27.06.2025

  • Прораб.

    А матчи Торпедо он будет судить?

    27.06.2025

  • Дмитрий С.

    Но основа-то останется. Карасев! На нем и будем строить " мы наш, мы новый..". Так исторически сложилось.

    27.06.2025

  • Дмитрий С.

    Скоро и тушенка уже вполне сгодится...

    27.06.2025

  • Дмитрий С.

    Да уж... После таких новостей у Веры Копейкиной может и вторая буква от фамилии отвалиться.

    27.06.2025

  • Кот

    Красочно описываете - сразу видно бА-Альшого специалиста по грязным трусам, клизЬмам и мандавошкам, на что-либо человеческое у тупой дешёвки мозгов уже не хватило...:joy::joy:

    27.06.2025

  • Natalya Antropova

    Твой папа сделал 2 больших ошибки: сначала оставил "каплю" на своих грязных трусах, а затем не усыпил тебя мандавошку вовремя. КлизЬму не забудь поставить перед сном, фуфел-засранец!:innocent:

    27.06.2025

  • Кот

    Natalya Antropova: "Обоснованных вопросов не бывает, и тем более когда их повторяют - и сами же отвечают." ------------------------------ И последний вопросик на сон грядущий, чтоб спали спокойно - вас мама сразу такой дурой родила или вы в процессе учёбы на педагога так озверели ?...:stuck_out_tongue_winking_eye::joy:

    27.06.2025

  • Natalya Antropova

    Ты - озабоченная пидарасня напоминаешь мне здешнего гомика Ивана Иванова. Дерзай, вафлёрчик! Может быть и заработаешь чо-нить:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    27.06.2025

  • Кот

    Natalya Antropova: "... НЕ засоряйте эфир, т.к. я вам не "дорогая". ----------------------------- Хорошо-хорошо, дешёвая, вы, наша, как скажете - так и будет...:joy::rofl::stuck_out_tongue_winking_eye:

    27.06.2025

  • Sergey Sparker

    Вот что бывает с теми кто не делится с вышестоящими.

    26.06.2025

  • GruzinS

    а вот крыс из СЭ никто награждать не хочет и даже usaid денег больше не шлет

    26.06.2025

  • спас

    Лучше Александра Сергеевича еще никто не придумал стиль. Он и под заказ писал "клубничку", но стиль был так безупречен, не вульгарен. А про "врядли", так для меня по возрасту здесь подавляющее большинство.

    26.06.2025

  • Дядька

    Очень хорошая новость. Надеюсь, московской Пердоты в РПЛ не будет.

    26.06.2025

  • lenin.vowa2018

    тыкала наверно. Или тыкалась. С кем надо.

    26.06.2025

  • lenin.vowa2018

    А бидоны с золотыми монетами и изделиями из Гохрана привезли и зарыли под чинарами?

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    Это гаагцы за мной бегали с воплями: "Возьми эту Нобелевскую премию ради Христа, Великий миротворец!".

    26.06.2025

  • lenin.vowa2018

    Ты часто тыкаешься с безграмотными? Одна царица со слушами оргии устраивала, ты видно царских кровей. Для вас это прилично.

    26.06.2025

  • serhio5551

    А меня можно? Я тоже на на начальство стучал!

    26.06.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Пан, стесняюсь спросить, а это не Вы намедни обмазавшись автозагаром бегали по Гааге с воплями: "Дайте мне Нобелевскую премию, я помирил!!!"

    26.06.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Стукачам – везде у нас дорога и доносчикам – везде у нас почет.

    26.06.2025

  • Дмитрий Николаевич

    Страна где взятка счетается нормой....

    26.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Гдляна следовало бы самого к стенке поставить за одно уничтожение Йоханнеса Хинта только

    26.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Вне всяких сомнений, это были истинные патриоты (вот только какой страны)

    26.06.2025

  • Андрей Коняхин

    Доносчик!!!

    26.06.2025

  • Горын

    Оставляют только ручных. Сухой, Иванов, Москалёв и "лучший" судья всех народов и всея Руси Серога Карасёв.

    26.06.2025

  • Пень Джаб.UA

    Вот и он Стукачёвский перезвон

    26.06.2025

  • Aprel

    Чекизм с человеческим лицом...Все в доносчики! Время героев, ёпть...:sunglasses::money_mouth::relieved:

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    Стать героем - бесценно.

    26.06.2025

  • Ko Kos

    Посмертно...)

    26.06.2025

  • Занзибара

    Опейкину под шумок решили продвинуть?

    26.06.2025

  • fell62

    посмертно ..надо было в СК Израэля подавать )))

    26.06.2025

  • fell62

    твоих рук дела )))

    26.06.2025

  • fell62

    Вор должен сидеть в тюрьме !!! Пусть подадут встречный иск о защите деловой репутации ))

    26.06.2025

  • hаnt64

    Любят у нас продвигать шестерок, провокаторов и стукачей.

    26.06.2025

  • Ivan Ivanov

    Ехай в Сочи там лето круглый год.:fire::thumbsup:

    26.06.2025

  • Илья858

    То есть уровень судейства для РПЛ уже не важен?

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    Так и есть.

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Не зря же придумали разные стили для разных мест и ситуаций:) Вряд ли здесь есть дети

    26.06.2025

  • Пищевик Тушинский

    Бобров строчит круглосуточно похоже

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    Я бессмертный. Остался только один...( Моравецкий еще был, да помер.

    26.06.2025

  • Пищевик Тушинский

    Кефир бывший

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    Краденое - слаще.

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    Тогда ладно. Половины мне хватит. Но только мне - верхняя половина.

    26.06.2025

  • Haiaxi

    Холодильником можно, а орденом нельзя. Орден для Адамчика

    26.06.2025

  • спас

    Высокоинтеллигентная и высококультурная дискуссия - читаешь и понимаешь, что еще не потерян для общества. Как бы помягчее или "Е" через "@" ... Тут же дети!

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Тогда хоть судьи доносы не писали, а если и писали, то никто о том, публично не заявлял

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты то млеешь, тебе чё Только глянь через плечо Дохнут чайки и дельфины И в мазуте местны сливы

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Есть то они есть, да только не про вашу честь

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?:thinking:

    26.06.2025

  • Filippo

    карася забыли в список худших и выгнанных опять включить

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Какие познания....Не узнаю в маске. Да пока всё решается положительно. Частью акций нового стадиона придётся пожертвовать. А Соболев, это расходный материал, но и он "легко" отделается...

    26.06.2025

  • maestro_65

    О! Награды раздают.. А Адаму, Адаму будет какая, нет? О_о

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Надену я чёрную шляпу, Поеду я в город Анапу И целую жизнь пролежу На чёрном мазутном, пляжу. --------------------------------------------------------------------------------------- Лежу на пляжу я и млею, И жизни своей не жалею, И нежится берег морской Со своей неуёмной тоской.

    26.06.2025

  • Пищевик Тушинский

    Как там дела в Торпедо? Ты имеешь доступ к телу. Надеюсь команда останется в РПЛ

    26.06.2025

  • maestro_65

    .... и путевкой в Анапу(с) ну да, мазут собирать)

    26.06.2025

  • Пищевик Тушинский

    Опейкину подсиживаешь?

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Макаревича сбили в небе над Ираном. Узкоглазые иранцы верещали словно зайцы, он упал на землю и затих, прогнувшись под изменчивый мир. Сбили синюю птицу.

    26.06.2025

  • m_16

    А, у тебя ещё и машина времени есть? Прикольно тебе. Надеюсь, это устройство функционирует без Макаревича, так как эта деталь нынче вне закона в нашей стране.

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Ты сусликов не видишь, а они есть...Как и прошлое, и параллельные миры.

    26.06.2025

  • m_16

    Бесплатным газовым ключом.

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Недалёкий ты...Варшавское столичное воеводство; с мая 1990 года под названием Варшавское воеводство — административно-территориальная единица Польши. Существовало в период с 1975 по 1998 год. Административным центром был город Варшава. Я из 1977 года ему привет передаю.

    26.06.2025

  • Maksim SEMAK

    вместе с педо будет по лигам ходить и судить только их.

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Лучше пьяно, а не трезво...Потихоньку, а не резво.... На каждого Пьянича есть свой Трезвич....Закон сохранения энергии.

    26.06.2025

  • m_16

    Нет никакого Варшавского воеводства. Варшава находится в Мазовецком воеводстве. Странно, что поправляю я, а не пан Юзеф.

    26.06.2025

  • Osokin L

    Донёс? Красава

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Это, конечно да. Но, хотелось бы ещё и своих огурчиков покушать. А ещё лучше замариновать чутка. Но, вот это под угрозой. Свои всегда вкусней.

    26.06.2025

  • Кот

    Ах-ах, - люблю поэзию ! "С кем то в доле Макс Перезва - Поглядим на дело трезво..." Я где-то это уже слышал - Куда ты едешь, моя крыша...

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    Безниковому: Подонок! НЕ НАДА выдёргивать из контекста! Пост (комментарий) был адресован НЕ тебе-чмошнику. Учись ЧИТАТЬ, гоблин! Инопланетный гостъ Natalya Antropova час назад Такие вопросы называют риторическими Natalya Antropova Инопланетный гостъ час назад Если желаешь самоутвердиться, либо загнать клиента/соперника в тупик / поставить в угол, вопросы должны быть ГРАМОТНЫМИ, а не как у школьника-студента. Учебник Натальи Антроповой, страница 12, глава V, 2-й параграф сверху.

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Будем надеяться июль и август порадуют

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Не говори. Уличные томаты сдыхают. Кабаки, огурцы тоже скоро сдохнут. Редиска не растёт. Из салатов только шпинат взошёл. Кошмар, а не лето.

    26.06.2025

  • Кот

    Веру-то за что так жестоко ??.. Она ж не стучала...

    26.06.2025

  • george64

    Да есть методы, есть!.. Даже кроме слежки. Нужна воля и желание. А вот их и нет..

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Иначе тотальную слежку за всеми судьями

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Поглядим на дело трезво... С кем то в доле Макс Перезва...

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Мрак

    26.06.2025

  • george64

    Интересно, такие дела будут раскрывать, если только сами тупые заказчики станут совать тупо деньги, а судьи станут честно писать заявления в полицию, предварительно задокументировав доказательства и настойчиво добившись регистрации заявления? Иначе - никак!.. )))

    26.06.2025

  • bvp

    Федорищев начал действовать.

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Это меня и поражает: что земляне даже не знают свои собственнве языки? Как вы будете с НЛО общаться, если мы вам в этом не поможем?

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    У меня на даче сейчас +11.

    26.06.2025

  • dinela

    Наградить стукача орденом "Павлика Морозова" и бесплатной путёвкой в Сибирь!Веру Опейкину в космос! Ура, товарищи!

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Шашлык знаю, шашки...Шашней нет в моём словаре. Шанежки только. И ша!

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Большой толковый словарь русского языка 1. Скрытые происки, козни; интриги. Это шашни соседа! Вскрыть чьи-л. шашни. Какие-то шашни пущены в ход. 2. Любовные интриги, любовная связь. Завести, развести с кем-либо шашни. Шашни мужа её не беспокоили. Все знают о ваших шашнях!

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Шашни - любовь

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Шашки? Не, это к Чапаеву.

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вы хотели сказать управляет разумом Земли, ибо управляем разумом Вселенной мы

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Там чучело. Фальсификация)) А вождь жив и управляет разумом Вселенной.

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вы с Вадиком давно шашни крутите?

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Девочки, не ругайтесь

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    как вы их воспитываете?

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Если это надо для успеха миссии, то почему нет.

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Плохо что-то завещал, коли сам в мавзолее

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вот я и спрашиваю: есть али нет?

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ка бы ты была агентом сикретмарса, а так у тебя вполне могут быть дети

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Здесь да. У меня мультипаспорт.

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    значит землянка

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Готовим землян к земле, как завещал наш вождь.

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Именно...

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну лэнда же - то есть земли

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    "Далеко вдаль" ____________ Двоуйка по Бубнову ((

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Пан Юзеф, вам дично Спринт ответил

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Я агент СикретЛэнда.

    26.06.2025

  • Дима Питерский

    Интересное кино...

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Зубов сколько хочешь - у нас, инопланетян, их все равно нет ни одного, но можно у землян занять. Следственный эксперимент это контролируемое обычно мероприятие

    26.06.2025

  • Спринт

    .. главное пан что бы не посмертно .. как Семен Семеновича Горбункова .. **

    26.06.2025

  • ANTI BOMG

    Опенкиной нехер там делать!

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты землянка

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Мы дети галактики, почкованием размножаемся!

    26.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    зуб даешь, что энтот перезва не допустил ни одной ошибки повлиявшей на ход матчей? Если очень захотеть то умысел можно увидеть везде

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Да -да...хряковская колбаса, ой, Краковская из хряков!

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Кирочка, у вас есть дети?

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Теперь он пан инопланетянин. А одну из своих планет назвал Краков и построит там фабрику по производства колбасы.

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Если повлиял, то исключительно в рамках следственного эксперимента

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    От вас не ожидал, думал, что вы знаете, что ссать могут только земляне

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    Безниковому: Чмошник! Я тебе не "тыкала" и не разговаривала, потому как с безграмотными вести диалоги НЕПРИЛИЧНО

    26.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    пока что это всё не более чем слухи. Вот смеху будет если в процессе выяснится что судейка повлиял на ход матчей, главное в этом деле не выйти на самих себя, то есть на гаспром

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    -А где же суть инопланетяне то? -Да ссуть они, где и утиль на Тау Кита.

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Представьте, что вы судья и вам предлагают мильон! Что вы сделаете?

    26.06.2025

  • Кот

    краденое не едим - меняем на ордена ! этого... как его... Писуцкого...

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    — Нет, — сказал Максим Перезва И вздохнул. И снова: — Нет. Нет, ребята. Что там орден. Не загадывая вдаль, Я ж сказал, что я не гордый, Я согласен на медаль.:medal: _______ Ну и Макс, ты добрый малый, Что тут смех, а что печаль. Загадал ты, друг, немало, Загадал далеко вдаль.

    26.06.2025

  • Кот

    Пан Юзеф Это мой орден. Хватит тут на чужие ордена посматривать ----------------------- Так мы жеж не на совсем - так, глянуть издаля... вернём...потом...половину...

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    В Питере тоже дубак?

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Докашательства не в студию, а в дело

    26.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    что он сделал? доказательства в студию.

    26.06.2025

  • Кот

    Иванова Кира >> Пан Юзеф "Однозначно, пиво, кнедлики и вепрево колено из Чехии. Люблю повеселиться, особенно пожрать!" --------------------- Наш человек !!!

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Как дела? Когда будет лето?

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Сделал то он все правильно. Но какой подтекст?

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вот это новости от Вадика: в стране демократия!!!

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Вам с бабушкой, ордена Квасневского. Квасить будем!:champagne::champagne_glass:

    26.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    Их тоже наградят если зенид чемпионом станет в двухсотлетие

    26.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    бесплатной газовой трубой же!

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Наташентка, а у вас дети есть?

    26.06.2025

  • Ни кто кроме нас

    Мы на пороге большого шухера

    26.06.2025

  • Ivan Ivanov

    Васька-памперсник,Спиртяра выщипает твои смешные усишки.

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    И эта... Как ее? Краковская колбаса. Лично украл из закромов родной Польши.

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Который ники копирует, назвался Другом Вадика и Инопланетной дрочью

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    НЕ поняли моего поста, потому зарываетесь, как Штирлиц! Куча вопросительных знаков с вашей стороны, и "Дорогая" уже с третьего аккаунта только на этой ветке (новости) НЕСОЛИДНО, господин Депутат ((- Раньше была о Вас лучшего мнения, хотя и продали свой катер.

    26.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    бочка варенья и корзина печенья этому мальчишу от гаспрёма!

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    Это мой орден. Хватит тут на чужие ордена посматривать!

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Однозначно, пиво, кнедлики и вепрево колено из Чехии. Люблю повеселиться, особенно пожрать!

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А Депа не обижай, он хоть и питерский, но в разуме

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    Это я на вас настучал, пан Гость. Так что рассматривается не ваше обращение, а ваше дело. Извините уж... Но иначе я не мог. Написал, что вы инопланетные порядки хотите установить в России.

    26.06.2025

  • Ivan Ivanov

    Кто такой Римале?

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Римале, вот совсем охренел, хвалится что стуканул и посадил человека на 7 лет, и грозиться меня сдать. Каков, а?

    26.06.2025

  • Ни кто кроме нас

    Он как Чичиков, всех сдаст, поймает, предаст, а потом, как «окрепнет», будет бабульки брать… Это все проходили… Там где он учился, Я преподавал…

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    Благодарствую, пани Кира! Обмоем награды потом!

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Любва не запрещается, запрещается пропаганда любвы

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Где Соболевы там песцы подкрались незаметно. Это тебе не бедный сурок, которого сбил хамильтон на феррари.

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Порою НЛО лучше людей Я их понимаю - им возможно видней Ухватить суть человека, понять, что он гниль Что ему пора самому себя сдать в утиль

    26.06.2025

  • Кот

    Стесняюсь спросить, уважаемая Кира, а можно и нам с бабушкой по ордену Пилсудского, хоть IV степени. Наша благодарность не будет иметь разумных границ ! Заранее спасибо от нас с бабулей !..

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Не смеши, больше не могу)))

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Где моя тарелка с желтой полосой? Где моя орбита, каков мой позывной? Теперь мою планету не видно в телескоп Где мой мощный лазер? Где скафандр мой? Где мое созвездие? Как попасть домой? Это поколение не знает кнопки "СТОП" Инопланетянин в моей голове Инопланетянин улыбается мне Гуманоиды, астероиды Я живу в запутанном сне!:robot::satellite_orbital:?

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    И это после матерного слова в одном из своих последних постов!!!!?

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    ХВАТКА у Вадима Борисовича = Что НАДА! Я до вечера его замещаю, а может и до завтра. Приехал друг с большой семьёй на Белые Ночи, поехали на Василевский - "Выставка Зенита". Пусть рядится - В стране Демократия!

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Пишут, что это не сам Вадик. А его замша

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты что с ума сошел?

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    10 световых лет...Долго ждать придётся....Хотя совсем рядом.

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Хам.

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Иван, Иван! Держи себя в руках. Нельзя такое озвучивать в приличном обществе, особенно при даме!

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Орден Пилсудского 1-й степени высылаем вам, Пан Юзеф из варшавского воеводства. С уважением, пани Кира.

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А я не подавал ни одной, но мне уже пришла "отбивка" о том, что мое обращение рассматривается

    26.06.2025

  • Kortvv

    не надо жить по тюремным понятиям. Перезва всё правильно сделал.

    26.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Есть вероятность что украинец Соболев, связан с украинской букмекерской конторой Пари. Для этого собственно и нужны пенальти, и удаления.

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    Я сегодня сразу три заявы в СК РФ накатал. Уж больно награду хочется. Может, мне даже орден дадут.

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Да, он просто дилетант. При чём недоучка. Не футбольный чел. Инфикульт не заканчивал.

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    ХВАТКА у Вадима Борисовича = Что НАДА! Я до вечера его замещаю, а может и до завтра. Приехал друг с большой семьёй на Белые Ночи, поехали на Василевский - "Выставка Зенита". Пусть рядится - В стране Демократия!

    26.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Награду вручит лично Ротенберг в Кремлёвском дворце)

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Совершенно не понял смысл Вашего поста. Бобров написал статейку и озаглавил её, с моей точки зрения не корректно. О том я и написал. Или Вы между моих строк прочли, что Бобров был судьёй? Однако, проницательно, дорогая. Увидеть то, о чём автор и не подозревал!!!

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Он не дорогая, это Вадик со своим Бригадным подрядом

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    Бобров пока не отсудил ни одного матча - он тренируется...

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Иногда лучше стучать, чем перестакиваться?

    26.06.2025

  • Иванова Кира

    Наградить Порезвого Орденом Мужества РПЛ, холодильником ЗИЛ, отечественным, антикварным и путёвкой в Анапу!

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Спирт не Римале

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    Мама с папой были грамотными людьми и терпеть НЕ могли клоунаду разгильдяев на букву "П". Меня ваше мнение тем более не интересует = НЕ засоряйте эфир, т.к. я вам не "дорогая".

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    ...Компанию в этом перечне ему составят Вера Опейкина, Антон Фролов, Юрий Карпов и Артур Федоров.... ======================================= А этих за что наградили? Или о награждении так, для красного словца? А, Бобров?

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    Если желаешь самоутвердиться, либо загнать клиента/соперника в тупик / поставить в угол, вопросы должны быть ГРАМОТНЫМИ, а не как у школьника-студента. Учебник Натальи Антроповой, страница 12, глава V, 2-й параграф сверху.

    26.06.2025

  • Kortvv

    не суди по себе, предавший раз..... давно откинулся?

    26.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Кто предал, тот кто предотвратил дачу взятки? Совсем что ли кукуха поехала от шансона? Иди в тюрьму, и живи там по своим родным понятиям.

    26.06.2025

  • Kortvv

    Целовальникова не мешало бы проверить на полиграфе по поводу его судейства в матче Балтика-Торпедо, когда он в упор не видел нарушений Торпедо, а любое падение игроков педо свистел как нарушение, даже ауты все отдавал им. В итоге команда, весь матч просидевшая в обороне совершила всего 6 фолов (ШЕСТЬ, КАРЛ), а атакующая - в з раза больше. Он поле под охраной покидал, а стадион впервые за 20 лет скандировал то, что думает про его ориентацию

    26.06.2025

  • lvb

    Спирт, не тебе бакланить за сексотов). Ты же у нас "Ленина видел", то бишь 1905 г.р.)) То есть при Сталине в СССР отирался и Хитровку помнишь, коли на ее фене балакаешь. Тогда в стране процветало доносительство) Тебе ли не знать, сам и царапал кляузы. БГГ Енто сарказм, сынку трепливый ты наш)

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А мб мафия как оаз за него:)

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Значит это немафия:)

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вадим Борисович, привет! Что-то я тебя не узнаю. Хватку теряешь? Римале рядится в твои друзья - прямо называя себя другом Вадика - а ты и носом не ведешь

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    Значит мафия НЕбессмертна! ))):innocent:

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Такие вопросы называют риторическими

    26.06.2025

  • Mick Shelby

    Никогда такого не было и вот...

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ржу не могу:)

    26.06.2025

  • sdf_1

    Помню, во времена перестройки были такие Гдлян и Иванов, которые раздули на всю страну так называемое "хлопковое дело". Они тогда ходили в героях. Как Перезва сйчас. Только потом выяснилось, что всё было сфабриковано и ничего такого и близко не было. Но это уже никого не волновало. Дело было сделано, а неугодные убраны

    26.06.2025

  • Natalya Antropova

    Обоснованных вопросов не бывает, и тем более когда их повторяют - и сами же отвечают.

    26.06.2025

  • оппонент

    По законам мафии труп этого Перезвы давно должен плавать в Москва-реке, ну или автокатастрофа...

    26.06.2025

  • Спринт

    Предавший раз .. предаст и вторично. То удел всех стукачей любой масти .. Видать энтому некоему Перезве не додали от обещанного .. он и включил режим сек.сота ..

    26.06.2025

  • чегой-то я не понял-затевается большая чистка ентих авгиевых конюшен? если так,то я токмо-ЗА. вот есть только большие сомнения за итоговый результат. скажут-мы пытались,но не смогли,поймите,простите и прочая лабуда. ну,а мы... как обсуждали судеек,так и дальше будем обсуждать

    26.06.2025

  • ёzhic8

    Отличный ход, ждём вала заявлений в полицию. Не обязательно взятки - сойдет и бытовуха

    26.06.2025

  • Стас Перов

    Мы ждём большой шухер.

    26.06.2025

    • РФС и Объединение отечественных тренеров подписали меморандум о сотрудничестве

    Соболев: «Для меня летние сборы всегда легче проходят»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости