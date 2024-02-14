РФ не получала запрос об объявлении в розыск нападающего «Спартака» Промеса

Россия не получала никаких обращений в связи с признанием нападающего «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков.

В среду, 14 февраля суд Амстердама приговорил 32-летнего футболиста к шести годам лишения свободы. Футболист не присутствовал на заседании, в данный момент он находится на сборах «Спартака» в ОАЭ.

«Промес не находится в розыске по линии Интерпола, никаких запросов в связи с этим о его нахождении и возможном задержании с целью выдачи РФ не получала», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

По данным нидерландской прокуратуры, Промес входил в преступную сеть, которая занималась перевозкой наркотиков. Утверждается, что футболист причастен к контрабанде двух партий кокаина, которые прибыли в бельгийский Антверпен из Бразилии в январе 2020 года. Первая партия весила в общей сложности 650 кг, вторая — 712,8 кг.

В июне 2023 года Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом в июле 2020 года.