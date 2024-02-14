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14 февраля, 19:47

РФ не получала запрос об объявлении в розыск нападающего «Спартака» Промеса

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Россия не получала никаких обращений в связи с признанием нападающего «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков.

В среду, 14 февраля суд Амстердама приговорил 32-летнего футболиста к шести годам лишения свободы. Футболист не присутствовал на заседании, в данный момент он находится на сборах «Спартака» в ОАЭ.

«Промес не находится в розыске по линии Интерпола, никаких запросов в связи с этим о его нахождении и возможном задержании с целью выдачи РФ не получала», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

По данным нидерландской прокуратуры, Промес входил в преступную сеть, которая занималась перевозкой наркотиков. Утверждается, что футболист причастен к контрабанде двух партий кокаина, которые прибыли в бельгийский Антверпен из Бразилии в январе 2020 года. Первая партия весила в общей сложности 650 кг, вторая — 712,8 кг.

В июне 2023 года Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом в июле 2020 года.

Квинси Промес. Промесу дали шесть лет за контрабанду наркотиков. «Спартак» разорвет контракт с лидером?

Источник: ТАСС
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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