Булыкин объяснил, почему «Зенит» хочет расстаться с Сергеевым
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход форварда «Зенита» Ивана Сергеева в «Крылья Советов».
«Сергеев просто не подошел «Зениту» в плане своих игровых качеств. У этой команды единственный критерий — много забивать. У Ивана этого не получилось, поэтому «Зенит» в постоянных поисках хорошего футболиста. Тут без каких-либо претензий ищут нового нападающего», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.
Сергеев выступает за «Зенит» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард провел 39 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.
Источник: Vprognoze.ru
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