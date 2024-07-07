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Сегодня, 19:05

Булыкин объяснил, почему «Зенит» хочет расстаться с Сергеевым

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход форварда «Зенита» Ивана Сергеева в «Крылья Советов».

«Сергеев просто не подошел «Зениту» в плане своих игровых качеств. У этой команды единственный критерий — много забивать. У Ивана этого не получилось, поэтому «Зенит» в постоянных поисках хорошего футболиста. Тут без каких-либо претензий ищут нового нападающего», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Сергеев выступает за «Зенит» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард провел 39 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
Иван Сергеев
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
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