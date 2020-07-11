«Решений в пользу «Спартака» уже не ждал». Хинкель оценил судейство в матче против «Сочи»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель поделился впечатлениями от матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России, в котором москвичи уступили «Сочи» (0:1).

— Конечно, разочарованы счетом. Обидно, что пропустили простой и необязательный гол, а отыгрываться всегда тяжело, — приводит слова тренера сайт красно-белых. — Мы много атаковали, имели шансы, однако не хватало точности в принятии решений. К сожалению, не сумели забить и уступили.

— Повлияло ли на игру отсутствие Доменико Тедеско на бровке?

— Не знаю. Мы вместе готовили команду, провели установку. Конечно, хотелось бы, чтобы Доменико был с нами на скамейке. Но случилось так, как случилось.

— Есть ли у «Спартака» запасные варианты на случай такой плотной обороны соперника?

— Сегодня мы проявляли тактическую гибкость, меняли схему в ходе игры. Другое дело, что много других факторов влияют на нашу игру. В том числе этот необычный сезон как таковой. У нас молодая команда, ребята продолжают борьбу. Думаю, это станет хорошим опытом для наших игроков. Мы продолжаем верить, что преодолеем сложности, а игроки смогут вырасти.

— Что можете сказать об эпизоде с падением Понсе в чужой штрафной?

— Пока ничего, потому что не видел повтора. Но могу сказать честно, что решений в пользу «Спартака» уже не ждал. Мы сделаем все возможное, чтобы оптимально подготовить команду к следующему матчу чемпионата и полуфиналу Кубка России.