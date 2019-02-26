Решение по матчу "Арсенал" – ЦСКА будет принято сегодня вечером

По информации "СЭ", в Туле на местном стадионе завершила свою работу комиссия по допуску футбольных полей.

Члены комиссии приезжали в Тулу уже в третий раз за последние 10 дней. Второй визит завершился тем, что 22 февраля было принято решение о закрытии газона для проведения матчей чемпионата страны. Третий визит вызван просьбой тульского клуба и обстоятельствами матча – ЦСКА продал свою квоту билетов болельщикам, интерес к матчу большой, а перенос приведет к серьезным оргпроблемам.

Игра 18-го тура РПЛ "Арсенал" – ЦСКА должна состояться 2 марта. По информации "СЭ", с большой долей вероятности можно говорить о том, что матч состоится именно в Туле.

Окончательное решение комиссия примет сегодня около 19.00.