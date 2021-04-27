Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение о матче для «Локомотива» на нейтральном поле

Во вторник, 27 апреля, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС. На нем была рассмотрена апелляция «Локомотива» на вердикт Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о проведении одного домашнего матча Тинькофф РПЛ на нейтральном поле.

«Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Локомотив» г. Москва на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 16 апреля 2021 года. Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении ФК «Локомотив» от 16 апреля 2021 года в силе», — говорится в заявлении на сайте РФС.

«Локомотив» был наказан по итогам матча 25-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (2:0) за появление начальника команды железнодорожников Станислава Сухины в судейской комнате. Наказание коснулось встречи 29-го тура РПЛ со столичным «Динамо», которая запланирована на 8 мая.