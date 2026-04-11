Рэпер L'One о «Локомотиве»: «Молодая команда, обретает себя, но где-то не везет»

Российский рэпер и болельщик «Локомотива» Леван Горозия (L'One) в разговоре с «СЭ» оценил результаты железнодорожников в нынешнем сезоне.

«В составе нужны изменения, свежая кровь. Посмотрим, что будет дальше. Команда играет хорошо, но где-то не везет. В дерби со «Спартаком» чуть-чуть сгорел Морозов, получил свою желтую. Вопрос — как трактовать его руку, была или нет... Все на усмотрение нашим великим арбитрам. Где-то не везет, где-то играем хорошо. Видно, что команда в форме. У главного тренера есть заготовки еще. Не каждый сезон выигрывать, хотя давно этого не было... Молодая команда, обретает себя», — сказал Горозия «СЭ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 с 44 очками.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max