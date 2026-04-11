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«Крылья Советов» — «Ахмат»: Касинтура реализовал пенальти и вывел грозненцев вперед

Сергей Ярошенко

«Ахмат» вышел вперед в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 2:1.

Пенальти на 40-й минуте встречи реализовал полузащитник грозненцев Эгаш Касинтура. 11-метровый удар был назначен главным арбитром встречи Яном Бобровским после просмотра видеоповтора нарушения защитника самарцев Никиты Чернова на Георгии Мелкадзе.

Игра проходит в Самаре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
11 апреля, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:2
Ахмат

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Спартак

 4
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