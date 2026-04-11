«Крылья Советов» — «Ахмат»: Касинтура реализовал пенальти и вывел грозненцев вперед

«Ахмат» вышел вперед в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 2:1.

Пенальти на 40-й минуте встречи реализовал полузащитник грозненцев Эгаш Касинтура. 11-метровый удар был назначен главным арбитром встречи Яном Бобровским после просмотра видеоповтора нарушения защитника самарцев Никиты Чернова на Георгии Мелкадзе.

Игра проходит в Самаре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

11 апреля, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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