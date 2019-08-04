Речь Шаронова после матча с ЦСКА. Версия на случай поражения "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 4-го тура чемпионата России обратился к своим игрокам в раздевалке.

– Четыре тура. Теперь очень важно, как мы отреагируем. Мы принимаем это поражение, но идем дальше. И только не ищите причину. Не срывайте свое настроение на самых близких людей. Все свободное время с ними. Идем дальше, – сказал Шаронов на видео в Twitter "Рубина".

«Мы принимаем это поражение, но мы идём дальше»



Речь Романа Шаронова в раздевалке после матча #РубинЦСКА pic.twitter.com/o7mQuiggpB — «Рубин» Казань (@fcrk) August 4, 2019

Шаронов сказал, что эмоции от победы "Рубина" круче, чем от концерта Metallica //

"За две игры вы собрали практически полный стадион. Это надо сохранить". Речь Шаронова после победы над "Ахматом"

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