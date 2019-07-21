Шаронов сказал, что эмоции от победы "Рубина" круче, чем от концерта Metallica

Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов после матча с "Динамо" (1:0) произнес речь в раздевалке. Он отметил, что сегодня не попал на концерт группы Metallica в "Лужниках", но добавил, что эмоции от победы были круче.

Победу казанцам на последней минуте встречи принес нападающий Бека Микелтадзе. Бело-голубые почти час играли в большинстве после удаления полузащитника казанской команды Евгения Башкирова за вторую желтую карточку.

Эта игра стала первой в чемпионате России с ВАР, но система не использовалась. Напомним, что ВАР не вмешивается в решения судьи, связанные с вынесением или невынесением первой и второй желтых карточек, а также назначением или неназначением штрафных, свободных и угловых ударов.

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