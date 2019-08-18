Вратарь «Спартака» Артем Ребров в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА через Instagram обратился к болельщикам. Голкипер отметил, что только вместе команда сможет достигнуть победы.

— Друзья! Нас ждет самое принципиальное футбольное противостояние нового времени, — написал Ребров. — Кто-то из вас придет на матч впервые, а для кого-то это будет уже 100-е дерби, сплетенное красно-белой нитью сквозь времена поколений Старостиных-Исаева-Нетто-Романцева-Черенкова-Тихонова и других именитых Спартаковцев.

Но не важно, впервые ли вы на стадионе или болельщик со стажем, я призываю вас помнить наш клич, связывающий всю вертикаль Болельщики-Клуб-Тренер-Игроки. «Один за всех и все за одного»! Только вместе и в едином порыве, думая о главной цели — победе, мы сможем прийти к победе, вскинуть руки вверх и зарядить те самые заветные слова. И с улыбкой, с гордо поднятой головой прийти домой!