Реакция Слуцкого на промах Лисаковича с пенальти в концовке матча «Рубина» с «Уфой»

«Рубин» проиграл «Уфе» (1:2) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ и вылетел из чемпионата России по итогам текущего сезона.

Главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий закрыл лицо руками после промаха форварда Виталия Лисаковича в добавленное время в конце игры (90+13-я минута).