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Сегодня, 08:25

РПЛ: «Динамо» — «Сочи», «Химки» — «Спартак» и другие матчи 30-го тура

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Динамо» и «Сочи» поборются за второе место чемпионата России.
Фото ФК «Сочи»
Заключительный тур Тинькофф Чемпионата России по футболу. Все матчи начнутся в одно время — в 17.00 (мск).
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Урал
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Сочи
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Металлург (Самара)
Крылья Советов
Локомотив
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Зенит
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Уфа
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

Все о событиях в чемпионате России можно прочитать в разделе РПЛ по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата России — здесь //
Смотреть все матчи чемпионата России по футболу можно по этой ссылке

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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