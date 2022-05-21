РПЛ: «Динамо» — «Сочи», «Химки» — «Спартак» и другие матчи 30-го тура

Заключительный тур Тинькофф Чемпионата России по футболу. Все матчи начнутся в одно время — в 17.00 (мск).

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