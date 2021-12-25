В «Зените» опровергли сообщение о переговорах с «Рубином» относительно Дзюбы
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал слухами информацию о возможном переходе футболиста Артема Дзюбы в казанский «Рубин».
«Это все слухи, никаких переговоров нет», — сообщил РИА Новости Спорт Медведев.
Ранее РБК Спорт сообщил, что «Рубин» и «Зенит» провели переговоры о переходе Дзюбы в казанский клуб.
33-летний Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В составе сине-бело-голубых форвард провел 234 матча, в которых забил 105 мячей.
Соглашение игрока с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 10 миллионов евро.
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