«Маккаби» из Хайфы в ближайшее время объявит о переходе Лесового

В ближайшие часы «Маккаби» из Хайфы опубликует официальный объявил о переходе в клуб полузащитника московского «Динамо» Даниила Лесового, сообщает Sport5.co.il.

По данным источника, стороны уже обо всем договорились и контракт с игроком был подписан после сегодняшнего приезда Лесового в Израиль.

Как уже сообщал «СЭ», до окончания нынешнего сезона россиянин будет взят в аренду, а по окончании будет выкуплен за сумму в 1 миллион 200 тысяч евро.

Информируется, что зарплата Лесового составит полмиллиона евро в год. Сегодня до полуночи 26-летний футболист будет официально заявлен клубом на матчи плей-офф Лиги конференций.

(Эли Швидлер)