Разрешенную вместимость стадионов в Московской области могут уменьшить до 15-20 процентов
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что вместимость стадионов в регионе может снизиться до 15-20 процентов в связи с пандемией коронавируса.
— Мы сейчас в переговорах и в борьбе за процент людей, которые могут посетить игры, — цитирует «РБ Спорт» Терюшкова. — Все зависит от соблюдения дистанции. Думаю, вопрос будет решен положительно. Но надо подождать.
— За какой процент зрителей вы боретесь?
— Мы идем вокруг 15-20 процентов. Для соблюдения дистанции на всех стадионах это нормальное количество зрителей. Это вопрос здравого смысла, чтобы обеспечить безопасность для болельщиков.
Ранее стало известно, что спортивные власти Московской области подали запрос в Роспотребнадзор с просьбой разрешить допуск не более 25 процентов зрителей на арены.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/razreshennuyu-vmestimost-aren-mo-mogut-umen-shit-do-15-20/
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