«Расставание с Юсуповым, Рыковым и Жоаозиньо — упущение руководителей «Динамо». Роман Березовский — о вылете клуба из Лиги Европы
Бывший голкипер и тренер «Динамо» Роман Березовский в интервью «Известиям» объяснил причины вылета бело-голубых из Лиги Европы. Напомним, что подопечные Кирилла Новикова уступили тбилисскому «Локомотиву» (1:2) — команде с самым низким рейтингом в турнире.
— Есть ли у вас понимание, почему так произошло?
— Концовка прошлого сезона показала, что «Динамо» — серьезный коллектив, который, казалось бы, должен бороться за чемпионство. Но в межсезонье команду покинуло много футболистов, которые уже были адаптированы к игре коллектива. Да, появились новички, но пока они не смогли заменить ушедших. Возможно, им понадобится время, чтобы притереться.
— Чей уход стал самой большой потерей для бело-голубых?
— Если бы в команде остались Юсупов, Рыков, Жоаозиньо, было бы гораздо больше вариативности в плане выбора состава. Они были среди лидеров «Динамо», а сейчас приносят пользу другим клубам, а «Динамо» так бесславно покинуло Лигу Европы. Думаю, расставание с ними — это упущение. (Тимур Ганеев)
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1062778/timur-ganeev/rasstavanie-s-iusupovym-rykovym-i-zhoaozino-upushchenie-belo-golubykh