Бывший голкипер и тренер «Динамо» Роман Березовский в интервью «Известиям» объяснил причины вылета бело-голубых из Лиги Европы. Напомним, что подопечные Кирилла Новикова уступили тбилисскому «Локомотиву» (1:2) — команде с самым низким рейтингом в турнире.

— Есть ли у вас понимание, почему так произошло?

— Концовка прошлого сезона показала, что «Динамо» — серьезный коллектив, который, казалось бы, должен бороться за чемпионство. Но в межсезонье команду покинуло много футболистов, которые уже были адаптированы к игре коллектива. Да, появились новички, но пока они не смогли заменить ушедших. Возможно, им понадобится время, чтобы притереться.

— Чей уход стал самой большой потерей для бело-голубых?

— Если бы в команде остались Юсупов, Рыков, Жоаозиньо, было бы гораздо больше вариативности в плане выбора состава. Они были среди лидеров «Динамо», а сейчас приносят пользу другим клубам, а «Динамо» так бесславно покинуло Лигу Европы. Думаю, расставание с ними — это упущение. (Тимур Ганеев)