Бегич приостановил действие контракта с «Рубином»

Защитник «Рубина» Силвие Бегич приостановил действие контракта с клубом, сообщает официальный сайт казанцев.

Соглашение с 28-летним хорватом приостановлено до лета 2022 года. Зимой Бегич рассказывал о том, что летом намерен получить российское гражданство, чтобы не считаться в РПЛ легионером.

В текущем сезоне Бегич провел 19 матчей в Тинькофф РПЛ, в которых забил один гол и заработал одну желтую карточку.