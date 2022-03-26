Кабелла: «Мне было очень хорошо в «Краснодаре». Я опустошен»

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился впечатлениями от выступления за российский клуб.

«Мне было очень хорошо в «Краснодаре». Я хорошо ладил со всеми, от президента до поваров. В идеале я хотел бы уйти, выиграв титул или попав в еврокубки. Но обстоятельства сделали это невозможным. Я опустошен. Мы отправляли друг другу сообщения, но хотелось бы попрощаться со всеми лично, пожать руки. Надеюсь, однажды мы еще увидимся», — приводит слова Кабеллы So Foot.

9 марта краснодарский клуб объявил, что соглашение с полузащитником было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

32-летний француз перешел в «Краснодар» в июле 2019 года из «Сент-Этьена». На его счету 17 голов и 11 результативных передач в 62 матчах за «быков».