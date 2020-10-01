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«Расскажи мне, как ты плакал над Хатико». «Ростов» попрощался с Шомуродовым

15:12
Валерий Карпин и Элдор Шомуродов. Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин и Элдор Шомуродов. Фото ФК «Ростов»
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Пресс-служба «Ростова» в Twitter показала кадры прощания команды с нападающим Элдором Шомуродовым. В четверг, 1 октября, ростовский клуб подтвердил, что 25-летний узбек перейдет в «Дженоа».

«Расскажи, как ты плакал над Хатико», — подписала пост пресс-служба ростовчан.

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