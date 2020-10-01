«Расскажи мне, как ты плакал над Хатико». «Ростов» попрощался с Шомуродовым

Пресс-служба «Ростова» в Twitter показала кадры прощания команды с нападающим Элдором Шомуродовым. В четверг, 1 октября, ростовский клуб подтвердил, что 25-летний узбек перейдет в «Дженоа».

«Расскажи, как ты плакал над Хатико», — подписала пост пресс-служба ростовчан.