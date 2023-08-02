Рахимов: «Фамейе хочет гражданство РФ? Это его личное дело»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал информацию о том, что ганский форвард команды Джоэль Фамейе хочет получить российское гражданство.

— Фамейе хочет гражданство РФ. Что думаете об этом?

— Я не знал. Это его личное дело. Пусть четче на русском языке выражается, забивает больше. Тогда проблем с паспортом не будет.

— А что с Лисаковичем?

— Он тренируется с командой и готовится к матчу.

— «Спартак» приезжает в Казань и вокруг матча будет ажиотаж, разговоры...

— Там, где «Спартак», всегда ажиотаж. Но на нас это не должно влиять.

«Рубин» сыграет со «Спартаком» 5 августа в матче 3-го тура РПЛ.