Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов считает закономерной ничью с "Зенитом" (1:1) в 27-м туре чемпионата России. Его команда пропустила на 86-й минуте встречи.

– Как настроение? Жить можно. Конечно, могло быть лучше, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Рахимов. – Не знаю, почему в последние десять минут мы стали так непонятно играть. Хотя 80 минут играли неплохо, не допускали моментов. А потом заиграли так, что за спиной возникали моменты. Если в совокупности смотреть, результат справедливый. Считаю, если ты ведешь 80 минут и играешь в организованный футбол, создаешь моменты, нужно такие матчи доводить до победы. Но вот как раз то, о чем я говорил: не хватает исполнительского мастерства для завершения атак. Поэтому результат закономерен.