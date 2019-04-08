Рашид Рахимов: "Ахмат" заслужил победу по рисунку игры"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после матча 22-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (3:1) отметил, что его команда заслужила победу по рисунку игры. Он также добавил, что соперник оказывал определенное давление.

- Качеством большей части матча надо быть довольным, - приводит пресс-служба клуба слова Рахимова. - Достаточно хорошо контролировали соперника, забили красивые голы. Помимо трех забитых мячей, могли забить еще парочку голов, но и у соперника были моменты в концовке. В целом, по рисунку игры, мы заслужили победу.

"Оренбург" оказывал определенное давление. При счете 3-1 было понятно, что выход высокорослого нападающего "Оренбурга" увеличит количество фланговых атак и подач в нашу штрафную. Также, ставка будет делаться на стандарты. Было важно не терять позиции и делать подбор мяча. Мы неплохо контролировали мяч, неплохо комбинировали. Соперник оказывал давление, и нам нужно было быть хладнокровнее при выходе из обороны в атаку. У нас было несколько хороших выходов, но не очень хорошо распоряжались этими мячами.

Что касается качества игры... Если взять во внимание отсутсвие ряда игроков, взять во внимание нашу оборону, где играли опорный полузащитник Швец, и Нижич, не игравший шесть месяцев, нам удалось за неделю что-то сделать для качества игры, и в принципе, особых проблем мы не испытывали.

"Ахмат" поднялся на 9-е место турнирной таблицы РПЛ, набрав 30 очков. "Оренбург", в активе которого 29 очков, занимает 10-е место.

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