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Рашид Рахимов: «Ахмат» не должен был психологически ломаться после второго гола»

19:13
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Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в 7-м туре чемпионата России.

— Надо признать, что исполнительское мастерство игроков ЦСКА выше наших игроков. Футбол такая игра, что один эпизод может развернуть все. Вы видели, что не было ситуаций для гола в наши ворота. Тем не менее, мы получили этот гол. Был эпизод с пенальти, он мог все развернуть. Второй гол выбил «Ахмат» минут на 10-15, игроки стали нервничать, допускать ошибки. Мы не должны были ломаться психологически.

— Насколько сильно вам не хватало Глушакова?

— В этой зоне всегда нужны мобильные игроки, такие как Раванелли или Глушаков. Потеря таких игроков, естественно, чувствуется. Глушаков — тот игрок, который может сыграть один в один. Естественно, все эти потери будут сказываться. Не могу утверждать, что он вернется на следующей неделе — я не врач. (Александр Рогулев)

ЦСКА — Ахмат

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