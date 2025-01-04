Колыванов считает, что Бителло не хватает драйва

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о том, почему полузащитник бело-голубых Бителло захотел сменить команду.

— Если «Динамо» не найдет замену Бителло, конечно, это будет большая потеря. Потому что Бителло — хороший футболист, нестандартный, с техникой, с передачей. Когда он физически готов, он очень здорово играет в своей позиции, помогает и полузащитникам, и нападающим. Симпатичный игрок, мне всегда нравился.

— Думаете, это его инициатива — уехать из России?

— Насколько я понимаю, как он сам говорит, ему не хватает драйва, европейских кубков нет. С другой стороны, если он уедет в Бразилию, там тоже нет еврокубков. Но кто этих бразильцев знает, что у них в голове на самом деле, — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Бителло присоединился к «Динамо» в прошлом году. В текущем сезоне он сыграл 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал десять результативных передач.