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Сегодня, 16:49

Колыванов считает, что Бителло не хватает драйва

Камила Абдурахманова
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о том, почему полузащитник бело-голубых Бителло захотел сменить команду.

— Если «Динамо» не найдет замену Бителло, конечно, это будет большая потеря. Потому что Бителло — хороший футболист, нестандартный, с техникой, с передачей. Когда он физически готов, он очень здорово играет в своей позиции, помогает и полузащитникам, и нападающим. Симпатичный игрок, мне всегда нравился.

— Думаете, это его инициатива — уехать из России?

— Насколько я понимаю, как он сам говорит, ему не хватает драйва, европейских кубков нет. С другой стороны, если он уедет в Бразилию, там тоже нет еврокубков. Но кто этих бразильцев знает, что у них в голове на самом деле, — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Бителло присоединился к «Динамо» в прошлом году. В текущем сезоне он сыграл 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал десять результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Колыванов
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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1
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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