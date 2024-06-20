Вратарь ЦСКА Шайхутдинов прокомментировал назначение Николича

Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Марко Николича на пост главного тренера красно-синих.

— Как отреагировали на назначение Николича? Было ли первое общение с ним?

— Еще не общались. Сегодня начнутся сборы — там и познакомимся с новым тренерским штабом.

Владимир Федотов тренировал ЦСКА с июня 2022 года. 3 июня 2024 года московский клуб объявил об увольнении специалиста.

Новым главным тренером армейцев стал серб Марко Николич.

Денис Сафронов