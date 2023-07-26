Раков заявил, что «Локомотив» намерен побороться с «Зенитом» за чемпионство

Полузащитник «Локомотива» Вадим Раков поделился мнением о борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

«Поборется ли «Локомотив» с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне? Каждая команда настроена побеждать. Вот и мы под это подстраиваемся. Мы постараемся навязать в борьбу и войти в тройку по итогам сезона», — приводит слова Ракова «Спорт День за Днем».

Последний раз «Локомотив» выигрывал чемпионат России в 2018 году. После этого побеждал только «Зенит».