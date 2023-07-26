Дивеев об операции: «Все прошло успешно»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сообщил об успешной операции на голеностопе в Германии.

«Всем привет. Операция прошла успешно, все хорошо. Удачи сегодня. Будем смотреть, болеть из Германии», — написал защитник ЦСКА.

Футболист получил травму в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5). 23-летнего россиянина заменили после перерыва.

20 июля агент Дивеева Олег Еремин сообщал «СЭ», что футболисту потребуется около трех месяцев на восстановление.