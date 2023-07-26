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Сегодня, 17:34

Дивеев об операции: «Все прошло успешно»

Руслан Минаев
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Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сообщил об успешной операции на голеностопе в Германии.

«Всем привет. Операция прошла успешно, все хорошо. Удачи сегодня. Будем смотреть, болеть из Германии», — написал защитник ЦСКА.

Футболист получил травму в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5). 23-летнего россиянина заменили после перерыва.

20 июля агент Дивеева Олег Еремин сообщал «СЭ», что футболисту потребуется около трех месяцев на восстановление.

Игорь Дивеев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
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 - : -
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П
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