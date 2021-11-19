Ракицкий хочет, чтобы команды из России и Украины могли играть друг с другом
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью «СЭ» рассказал о том, могут ли его вызвать в сборную Украины.
— Как вы отреагировали на уход Андрея Шевченко из сборной Украины?
— Он же хотел быть тренером клуба. Со сборной добился хорошего результата, да и пошел дальше. Я считаю, что это правильное решение. Теперь он в «Дженоа», команда пока внизу таблицы серии А, но, думаю, Шевченко наладит все. Для начала главное — не вылететь. А потом можно и побороться за еврокубки.
— В июле вы сказали: «Я всегда ждал вызова, но Шевченко с Андреем Павелко (президент Украинской ассоциации футбола — Прим. «СЭ») все решили». Шевченко в сборной уже нет. Что-нибудь изменилось?
— Нет, все то же самое. Все в сборные уезжают, а я тут тренируюсь!
— Украина и Россия даже теоретически не могут встретиться. На ваш взгляд, УЕФА правильно делает, что разводит российские и украинские команды?
— Я бы наоборот хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально.
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