Ракицкий хочет, чтобы команды из России и Украины могли играть друг с другом

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью «СЭ» рассказал о том, могут ли его вызвать в сборную Украины.

— Как вы отреагировали на уход Андрея Шевченко из сборной Украины?

— Он же хотел быть тренером клуба. Со сборной добился хорошего результата, да и пошел дальше. Я считаю, что это правильное решение. Теперь он в «Дженоа», команда пока внизу таблицы серии А, но, думаю, Шевченко наладит все. Для начала главное — не вылететь. А потом можно и побороться за еврокубки.

— В июле вы сказали: «Я всегда ждал вызова, но Шевченко с Андреем Павелко (президент Украинской ассоциации футбола — Прим. «СЭ») все решили». Шевченко в сборной уже нет. Что-нибудь изменилось?

— Нет, все то же самое. Все в сборные уезжают, а я тут тренируюсь!

— Украина и Россия даже теоретически не могут встретиться. На ваш взгляд, УЕФА правильно делает, что разводит российские и украинские команды?