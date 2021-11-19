Шварц заявил, что Грулев выйдет в стартовом составе «Динамо» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 15-го тура Тинькофф РПЛ с тульским «Арсеналом» заявил, что смотрел встречу молодежной сборной России против команды Испании (1:0).
«Смотрел игру молодежной сборной против Испании. Российские футболисты отлично сыграли. Тюкавин показал хорошую мастерство, мы рады, что он возвращается на свой уровень», — сказал Шварц на пресс-конференции.
Также тренер ответил, выйдет ли нападающий московской команды Вячеслав Грулев в стартовом составе в предстоящей
«Грулев точно будет в стартовом составе. Он заслужил это хорошей игрой в прошлых матчах», — сказал он.
Матч «Динамо» с «Арсеналом» состоится 21 ноября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
После 14 туров РПЛ «Динамо» набрало 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Арсенал» с 13 очками идет на 14-й позиции.
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