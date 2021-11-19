Шварц ответил, узнает ли в лицо арбитра Мешкова после нескольких поражений «Динамо»
13:22
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 15-го тура Тинькофф РПЛ с тульским «Арсеналом» ответил на вопрос о том, узнает ли в лицо арбитра Виталия Мешкова.
«Узнаю ли я уже в лицо арбитра Мешкова после нескольких поражений? Я всегда смотрю, какого судью нам ставят на матч. Нам стоит отталкиваться от своей игры, независимо от арбитра», — сказал Шварц на пресс-конференции.
Встреча «Динамо» с «Арсеналом» состоится 21 ноября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.
После 14 туров РПЛ «Динамо» набрало 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Арсенал» с 13 очками идет на 14-й позиции.
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