Шварц ответил, узнает ли в лицо арбитра Мешкова после нескольких поражений «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 15-го тура Тинькофф РПЛ с тульским «Арсеналом» ответил на вопрос о том, узнает ли в лицо арбитра Виталия Мешкова.

«Узнаю ли я уже в лицо арбитра Мешкова после нескольких поражений? Я всегда смотрю, какого судью нам ставят на матч. Нам стоит отталкиваться от своей игры, независимо от арбитра», — сказал Шварц на пресс-конференции.

Встреча «Динамо» с «Арсеналом» состоится 21 ноября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

После 14 туров РПЛ «Динамо» набрало 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Арсенал» с 13 очками идет на 14-й позиции.