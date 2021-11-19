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Шварц ответил, узнает ли в лицо арбитра Мешкова после нескольких поражений «Динамо»

13:22
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 15-го тура Тинькофф РПЛ с тульским «Арсеналом» ответил на вопрос о том, узнает ли в лицо арбитра Виталия Мешкова.

«Узнаю ли я уже в лицо арбитра Мешкова после нескольких поражений? Я всегда смотрю, какого судью нам ставят на матч. Нам стоит отталкиваться от своей игры, независимо от арбитра», — сказал Шварц на пресс-конференции.

Встреча «Динамо» с «Арсеналом» состоится 21 ноября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

После 14 туров РПЛ «Динамо» набрало 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Арсенал» с 13 очками идет на 14-й позиции.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры