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Ракицкий до сих пор верит, что «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

14:10
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью «СЭ» оценил шансы команды на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

24 октября. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Спартак&quot; - 7:1. Ярослав Ракицкий (справа). «Спартак» нам не конкурент. 7:1 — это на всю жизнь". Эффектное интервью Ракицкого

— Если вы победите «Мальме» или даже сыграете вничью, то гарантируете третье место. Это можно считать успехом с учетом двух последних сезонов и сложной группы?

— Сначала надо «Нижний Новгород» обыграть. В Мальме будем на победу играть, а там посмотрим, как ситуация в матче «Челси» — «Ювентус» сложится. Может, у нас 8 декабря с «Челси» будет битва за выход в плей-офф Лиги чемпионов! Пока есть шансы, я верю, что выйдем.

— Чего не хватило в матчах с «Челси» и «Ювентусом»?

— С «Челси» вроде ничего играли, но пропустили от Лукаку. Мы тоже пару раз могли забить, но не вышло. В Турине прижались к воротам, не очень интересная игра была с нашей стороны. Еще есть два тура — будем пытаться исправить ситуацию.

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Гоша Чернов все материалы автора

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