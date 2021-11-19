Ракицкий до сих пор верит, что «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью «СЭ» оценил шансы команды на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Если вы победите «Мальме» или даже сыграете вничью, то гарантируете третье место. Это можно считать успехом с учетом двух последних сезонов и сложной группы?

— Сначала надо «Нижний Новгород» обыграть. В Мальме будем на победу играть, а там посмотрим, как ситуация в матче «Челси» — «Ювентус» сложится. Может, у нас 8 декабря с «Челси» будет битва за выход в плей-офф Лиги чемпионов! Пока есть шансы, я верю, что выйдем.

— Чего не хватило в матчах с «Челси» и «Ювентусом»?