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У судьи Матюнина «украли» одну игру. В воскресенье он проведет 100-й матч

14:05
Игорь Федотов в начале матча. Фото Антон Сергиенко, «СЭ» Алексей Матюнин удаляет Владимира Рыкова. Фото Татьяна Дорогутина, «СЭ» Игорь Федотов отдает свисток Алексею Матюнину. Скриншот — данные Матюнина на сайте РПЛ.
Игорь Федотов в начале матча. Фото Антон Сергиенко, «СЭ»
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Игра 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Рубин» станет для 39-летнего Алексея Матюнина 100-й в РПЛ в роли судьи. До него только 29 рефери дошли до этого рубежа.

Дебютировал Матюнин в премьер-лиге 14 апреля 2013 года — в матче «Рубин» — «Ростов» (1:1).

В его карьере есть необычная встреча, в которой оказалось два главных арбитра. 2 августа 2014-го в начале игры 1-го тура чемпионата России-2014/15 ЦСКА — «Торпедо» (4:1) получил травму Игорь Федотов. Его заменил как раз Матюнин, поначалу выполнявший обязанности резервного.

Именно он, а не Федотов назначил 11-метровый удар в ворота торпедовцев, удалил их защитника Владимира Рыкова и вынес четыре предупреждения. Но на сайте РПЛ в этом матче значится один главный — Федотов, а все эти данные учтены в его статистике. И сам матч Матюнину ошибочно не добавлен.

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Александр Бобров все материалы автора

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