Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Властимил Петржела: «Даже без Азмуна «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне»

14:35
Теги:

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном уходе иранского нападающего Сердара Азмуна из питерского клуба.

«Если Сердар уйдет из команды, это будет серьезная потеря для «Зенита», — сказал Петржела корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Я надеюсь, что руководство уже нашло ему достойную замену. Кого-то точно необходимо покупать. Дзюба уже в возрасте, с каждым годом пользы от него все меньше и меньше. Я уверен, что даже без Азмуна «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне. Он заметно сильнее всех в этом году».

В нынешнем сезоне 26-летний иранец забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах за «Зенит».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Баклажаны. Польза и вред. Как выбирать и хранить
Сосед рассказал о пострадавшей при пожаре Хлебниковой
0