Властимил Петржела: «Даже без Азмуна «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном уходе иранского нападающего Сердара Азмуна из питерского клуба.

«Если Сердар уйдет из команды, это будет серьезная потеря для «Зенита», — сказал Петржела корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Я надеюсь, что руководство уже нашло ему достойную замену. Кого-то точно необходимо покупать. Дзюба уже в возрасте, с каждым годом пользы от него все меньше и меньше. Я уверен, что даже без Азмуна «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне. Он заметно сильнее всех в этом году».

В нынешнем сезоне 26-летний иранец забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах за «Зенит».