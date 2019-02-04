18:48 | Футбол — РПЛ

Ракиций и Барриос - в старте "Зенита" на матч с "Дюделанжем"

Обсудить
0

"Зенит" объявил состав на товарищеский матч против "Дюделанжа". С первых минут встречу начнут новички петербургского клуба защитник Ярослав Ракицкий и хавбек Вильмар Барриос.

Состав "Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков - Кузяев, Маркизио, Барриос, Эрнани - Дзюба, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Набиуллин, Маммана, Мусаев, Воробьев. 

Напомним, "Зенит" занимает 1-е место в премьер-лиге, имея в активе 34 очка после 17 туров.

Зенит - Дюделанж

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто станет чемпионом России-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ