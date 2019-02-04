Ракиций и Барриос - в старте "Зенита" на матч с "Дюделанжем"

"Зенит" объявил состав на товарищеский матч против "Дюделанжа". С первых минут встречу начнут новички петербургского клуба защитник Ярослав Ракицкий и хавбек Вильмар Барриос.
Состав "Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков - Кузяев, Маркизио, Барриос, Эрнани - Дзюба, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Набиуллин, Маммана, Мусаев, Воробьев.
Стартовый состав на матч #ЗенитДюделанж! pic.twitter.com/ClW6Fqjfqd– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 4 февраля 2019 г.
Напомним, "Зенит" занимает 1-е место в премьер-лиге, имея в активе 34 очка после 17 туров.
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