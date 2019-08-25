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Рахимов в гостях у ЦСКА: одна ничья и десять поражений

18:45
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Поражение в 7-м туре чемпионата России стало для команд Рашида Рахимова десятым в 11 гостевых матчах против ЦСКА в чемпионате России.

Лишь однажды в 2008 году его «Локомотив» смог увезти ничью из «Лужников». Ранее под руководством 54-летнего специалиста армейцам трижды уступал «Амкар», один раз «Локо» и еще пять — команда из Грозного. (Денис Аль-Юсифи)

Команды Рахимова в гостевых матчах против ЦСКА в чемпионате России

Дата

Команда Рахимова

Счет

23.09.2007

Амкар

0:1

20.04.2008

Локомотив

0:0

12.04.2009

Локомотив

1:4

12.03.2010

Амкар

0:1

13.03.2011

Амкар

0:2

10.11.2013

Терек

1:4

13.08.2014

Терек

0:1

07.05.2016

Терек

0:1

10.09.2016

Терек

0:3

18.05.2019

Ахмат

0:1

25.08.2019

Ахмат

0:3

Итого: +0=1-10, мячи 2-21.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

ЦСКА — Ахмат

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