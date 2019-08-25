Рахимов в гостях у ЦСКА: одна ничья и десять поражений

Поражение в 7-м туре чемпионата России стало для команд Рашида Рахимова десятым в 11 гостевых матчах против ЦСКА в чемпионате России.

Лишь однажды в 2008 году его «Локомотив» смог увезти ничью из «Лужников». Ранее под руководством 54-летнего специалиста армейцам трижды уступал «Амкар», один раз «Локо» и еще пять — команда из Грозного. (Денис Аль-Юсифи)

Команды Рахимова в гостевых матчах против ЦСКА в чемпионате России

Дата Команда Рахимова Счет 23.09.2007 Амкар 0:1 20.04.2008 Локомотив 0:0 12.04.2009 Локомотив 1:4 12.03.2010 Амкар 0:1 13.03.2011 Амкар 0:2 10.11.2013 Терек 1:4 13.08.2014 Терек 0:1 07.05.2016 Терек 0:1 10.09.2016 Терек 0:3 18.05.2019 Ахмат 0:1 25.08.2019 Ахмат 0:3

Итого: +0=1-10, мячи 2-21.

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