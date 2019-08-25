Рахимов в гостях у ЦСКА: одна ничья и десять поражений
Поражение в 7-м туре чемпионата России стало для команд Рашида Рахимова десятым в 11 гостевых матчах против ЦСКА в чемпионате России.
Лишь однажды в 2008 году его «Локомотив» смог увезти ничью из «Лужников». Ранее под руководством 54-летнего специалиста армейцам трижды уступал «Амкар», один раз «Локо» и еще пять — команда из Грозного. (Денис Аль-Юсифи)
Команды Рахимова в гостевых матчах против ЦСКА в чемпионате России
|
Дата
|
Команда Рахимова
|
Счет
|
23.09.2007
|
Амкар
|
0:1
|
20.04.2008
|
Локомотив
|
0:0
|
12.04.2009
|
Локомотив
|
1:4
|
12.03.2010
|
Амкар
|
0:1
|
13.03.2011
|
Амкар
|
0:2
|
10.11.2013
|
Терек
|
1:4
|
13.08.2014
|
Терек
|
0:1
|
07.05.2016
|
Терек
|
0:1
|
10.09.2016
|
Терек
|
0:3
|
18.05.2019
|
Ахмат
|
0:1
|
25.08.2019
|
Ахмат
|
0:3
Итого: +0=1-10, мячи 2-21.
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