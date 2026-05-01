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1 мая, 20:26

Карседо: «Постараемся сделать все возможное, чтобы «Спартак» прошел в Суперфинал Кубка России»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после поражения от «Крыльев Советов» (1:2) в 28-м туре РПЛ ответил на вопрос о предстоящем матче против ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

— Впереди у «Спартака» дерби с ЦСКА в Кубке России. Можно ли назвать его самым важным для вас за этот период в клубе?

— Один из — однозначно. Кубок России — это одна из целей, которая у нас есть в этом сезоне. Мы будем готовиться к ЦСКА. Постараемся максимально быстро восстановиться, в том числе ментально. Настроимся максимально на предстоящую игру и вместе с нашими болельщиками постараемся сделать все возможное, чтобы пройти в суперфинал Кубка России, — сказал Карседо на пресс-конференции.

«Спартак» дома сыграет с ЦСКА за выход в суперфинал Кубка России 6 мая.

После поражения от самарского клуба «Спартак» с 48 очками после 28 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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Хуан Карлос Карседо
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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