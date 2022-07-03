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Рахимич назвал «Зенит» главным фаворитом чемпионата России в предстоящем сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал последние новости в ЦСКА, а также рассказал, кто является конкурентом «Зенита».

— Как вам назначение Федотова в ЦСКА?

— Армейцы выбрали хорошего тренера. Надеюсь, что с ним ЦСКА добьется хороших результатов.

— Как вам работа Березуцких?

— Они нормально поработали, но многое зависит от результатов. Где-то им не повезло.

— Армейцам нужно усиляться перед сезоном?

— Конечно, надо. Клубу в этом плане виднее. Думаю, ЦСКА уже над этим работает и усиление будет, — цитирует Рахимича «РБ Спорт».

— На какое место претендует нынешний ЦСКА?

— Сложно сказать, но если команда хочет занимать первое место, нужно покупать новых игроков. Для ЦСКА любое место, кроме первого — это не успех.

— Как остановить «Зенит»?

— «Зенит» очень сложно остановить. У них самая лучшая команда, подбор игроков. С «Зенитом» очень сложно конкурировать. Для этого нужно усиление.

— Кто конкурент «Зенита» в предстоящем сезоне?

— Их нет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-lver-rahimich-v-chempionate-rossii-u-zenita-net-konkurentov/
Элвер Рахимич
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
2
1
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