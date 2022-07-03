Рахимич назвал «Зенит» главным фаворитом чемпионата России в предстоящем сезоне
Экс-футболист ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал последние новости в ЦСКА, а также рассказал, кто является конкурентом «Зенита».
— Как вам назначение Федотова в ЦСКА?
— Армейцы выбрали хорошего тренера. Надеюсь, что с ним ЦСКА добьется хороших результатов.
— Как вам работа Березуцких?
— Они нормально поработали, но многое зависит от результатов. Где-то им не повезло.
— Армейцам нужно усиляться перед сезоном?
— Конечно, надо. Клубу в этом плане виднее. Думаю, ЦСКА уже над этим работает и усиление будет, — цитирует Рахимича «РБ Спорт».
— На какое место претендует нынешний ЦСКА?
— Сложно сказать, но если команда хочет занимать первое место, нужно покупать новых игроков. Для ЦСКА любое место, кроме первого — это не успех.
— Как остановить «Зенит»?
— «Зенит» очень сложно остановить. У них самая лучшая команда, подбор игроков. С «Зенитом» очень сложно конкурировать. Для этого нужно усиление.
— Кто конкурент «Зенита» в предстоящем сезоне?
— Их нет.
|И
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
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|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -