Полузащитник «Локомотива» Керк: «Я хочу быть здесь! Свое решение менять не планирую»

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

«Сборы в Баковке проходят отлично! Мое будущее? Я здесь, я хочу быть в «Локомотиве». Свое решение я менять не планирую», — сказал Керк «СЭ».

В прошедшем сезоне 26-летний нидерландский футболист провел 28 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Керк играет за российскую команду с сентября 2021 года.