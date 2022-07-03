Полузащитник «Локомотива» Керк: «Я хочу быть здесь! Свое решение менять не планирую»
Полузащитник «Локомотива» Керк не собирается покидать клуб
Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.
«Сборы в Баковке проходят отлично! Мое будущее? Я здесь, я хочу быть в «Локомотиве». Свое решение я менять не планирую», — сказал Керк «СЭ».
В прошедшем сезоне 26-летний нидерландский футболист провел 28 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Керк играет за российскую команду с сентября 2021 года.
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|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
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|0
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6
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|0
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7
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|0
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8
|Кр. Советов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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