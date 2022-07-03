Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:51

Полузащитник «Локомотива» Керк: «Я хочу быть здесь! Свое решение менять не планирую»

Полузащитник «Локомотива» Керк не собирается покидать клуб
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

«Сборы в Баковке проходят отлично! Мое будущее? Я здесь, я хочу быть в «Локомотиве». Свое решение я менять не планирую», — сказал Керк «СЭ».

В прошедшем сезоне 26-летний нидерландский футболист провел 28 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Керк играет за российскую команду с сентября 2021 года.

ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
0
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Проблемы со здоровьем, иск в суд, армейское беззаконие. Все, что известно о деле Ивана Федотова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев: «Эджуке — непонятный игрок, а вот Сигурдссон — потеря для ЦСКА»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости