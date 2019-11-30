Радость «Уфы» и Евсеев на столе. Команда одержала первую гостевую победу в сезоне
17:15
Пресс-служба «Уфы» показала ролик из раздевалки после матча 18-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» — 1:0.
Команда одержала первую победу за семь матчей. До этого на счету уфимцев была серия из четырех ничьих и двух поражений. Также для команды этот успех стал первым в сезоне в выездной встрече.
«Уфа» набрала 22 очка и поднялась на шестое место в турнирной таблице. На счету «Крыльев» осталось 18 баллов и команда занимает 12-ю строчку.
Когда прервал 25-матчевую безвыигрышную гостевую серию в Премьер-Лиге!!! #КрыльяУфа pic.twitter.com/EZzd4cAeJ0— ФК УФА (@UfaFc) 30 ноября 2019 г.
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