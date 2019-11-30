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Радость «Уфы» и Евсеев на столе. Команда одержала первую гостевую победу в сезоне

17:15
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Пресс-служба «Уфы» показала ролик из раздевалки после матча 18-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» — 1:0.

Команда одержала первую победу за семь матчей. До этого на счету уфимцев была серия из четырех ничьих и двух поражений. Также для команды этот успех стал первым в сезоне в выездной встрече.

«Уфа» набрала 22 очка и поднялась на шестое место в турнирной таблице. На счету «Крыльев» осталось 18 баллов и команда занимает 12-ю строчку.

Крылья Советов — Уфа

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