Радость «Уфы» и Евсеев на столе. Команда одержала первую гостевую победу в сезоне

Пресс-служба «Уфы» показала ролик из раздевалки после матча 18-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» — 1:0.

Команда одержала первую победу за семь матчей. До этого на счету уфимцев была серия из четырех ничьих и двух поражений. Также для команды этот успех стал первым в сезоне в выездной встрече.

«Уфа» набрала 22 очка и поднялась на шестое место в турнирной таблице. На счету «Крыльев» осталось 18 баллов и команда занимает 12-ю строчку.

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