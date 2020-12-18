Радимов: «Такого трусливого «Спартака», как в матче с «Зенитом», не видел никогда»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу петербуржцев над «Спартаком» (2:1) в 19 туре РПЛ.

— Между «Зенитом и «Спартаком» было много матчей. Как бы оценили этот — по пятибалльной шкале?

— Я вам так скажу. «Зенит» «пятерку» точно заслужил, переиграл соперника по всем статьям. А вот какую оценку поставить «Спартаку», который выглядел безобразно, даже не знаю. Он и раньше «Зениту» проигрывал — 0:5, 1:5, 2:5, 0:3... Но это поражение особенное.

— Почему?

— Да потому что такого трусливого «Спартака» я никогда не видел! С первых минут прижался к воротам — и весь матч оборонялся, вообще не помышляя об атаке. Когда это было?!

— Да уж.

— Вычитал, что перед игрой спартачам вручили видеорегистраторы. Но им забыли выдать другое важное устройство — навигаторы. Может, хотя бы они помогли найти дорогу к воротам Лунева. А то ребята стояли в своей штрафной и не понимали, что дальше с мячом делать.

— При этом к перерыву на табло горело 1:1.

— Я не сомневался, что рано или поздно «Зенит» дожмет соперника. По такой игре у «Спартака» не было никаких шансов. Ни одного удара за первый тайм! Ну о чем тут говорить?

— После матча только укрепились во мнении, что «Спартак» в тройку не попадет?

— Если будет играть так же, как в Петербурге — медалей точно не видать. Знаете, в чем главная проблема «Спартака»?

— В чем же?

— Нет поставленный игры! Что матчи с «Сочи» и «Зенитом» лишний раз доказали. Люди не знают, как выходить из обороны. Когда их начинают прессинговать, сразу теряют мяч. Либо идет длинная передача, но в ту зону, где никого. А стандарты? Их же за год можно отработать до автоматизма. Но у «Спартака» и этого нет! В штрафной хаос, на подборе ни одного человека, в итоге никто не мешает Ракицкому забить победный гол... Даже «Ростов», поменявший в разгар сезона полсостава, смотрится интереснее. Команда играет в тот футбол, который хочет видеть Валерий Карпин. А во что играет «Спартак», мне непонятно.

(Александр Кружков)

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