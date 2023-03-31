Радимов считает «Динамо» фаворитом матча против «Сочи»

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о своих ожиданиях от матча «Динамо» - «Сочи» в 21-м туре РПЛ.

«Фаворит в этой встрече – «Динамо». Команда осенью тоже начинала ни шатко ни валко, но потом очень сильно прибавила. В этом году бело-голубые тоже начали не очень и по игре не заслуживали победы с тем же «Уралом», хотя с «Зенитом» на кубок показали действительно неплохой футбол. Но команда уверенно добавляет, да и играет с «Сочи» дома», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Встреча «Динамо» – «Сочи» состоится в субботу, 1 апреля. Начало матча – в 14.00 по московскому времени.